Стало известно, что будет с ценами на жилье в РФ в ближайшее время

Эксперт ответил, что будет с ценами на жилье в России в ближайшее время Стало известно, что будет с ценами на жилье в РФ в ближайшее время

Москва18 июн Вести.Факторов, которые позволяют снизить цены на жилье в России, на данный момент нет. Об этом вице-президент НП "Российская гильдия управляющих и девелоперов" Вячеслав Семененко сообщил в интервью ИС "Вести".

Он отметил, что ценовая политика согласовывается с банком, и условия этого договора поменять непросто.

Факторов, которые позволят снизить цены, нет… В каждом случае мы согласовываем финансовую модель с банками. Эта модель предполагает уровень цен, темпы продаж. Мы не можем сами захотеть и пойти на снижение цен. Надо согласовать модель понижения цен с банком, который осуществляет проектное финансирование. В ответ на это банк может попросить изменения условий, например, увеличение собственного капитала, увеличение собственных инвестиций в строительство со стороны девелоперских компаний. Скорее всего, во многих случаях это просто невозможно сообщил эксперт

Он также сделал предположение, что будет с ценами на жилье дальше.

Я думаю, что уровень цен будут держать. Потому что факторы, которые влияют на себестоимость, это стоимость земельных участков, стоимость строительных материалов, заработные платы в строительстве, стоимость подключения к коммунальным сетям... работают вверх. У нас монополии ежегодно повышают свои тарифы… Стоимость стройматериалов растет из года в год… Стоимость заемных денег у нас та, которая у нас сегодня есть. Это тот фактор, который очень сильно сегодня влияет на себестоимость строительства. Поэтому я не вижу, какие факторы позволят застройщикам понизить цены отметил Семененко

Ранее заведующий кафедрой Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов заявил, что дальнейшее снижение ключевой ставки Центрального банка России сделает рыночную ипотеку доступнее для граждан.