"Не знаю, сколько надо зарабатывать": В ЦБ прокомментировали цены на жилье в РФ Представитель Центробанка назвал шокирующими текущие цены на жилье в РФ

Москва22 мая Вести.В Центробанке РФ "в шоке" от нынешнего уровня цен на жилье. Такое заявление сделал директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

Он отметил, что рынок недвижимости сейчас переживает переходный этап: доля государственных программ снижается, происходит корректировка механизмов поддержки, в том числе семейной ипотеки, а рыночная ипотека постепенно становится более заметной.

Нам нужно нащупать новый баланс, который сложится в результате всех этих изменений. Меня лично, что больше всего волнует, если так спросить по-человечески? Я смотрю на объявления, смотрю на эти цены (на жилье. - Прим.ред) - я, честно говоря, в шоке, по-простому

Эксперт отметил, что не знает, сколько должны зарабатывать россияне, чтобы позволить себе купить недвижимость в текущих условиях.

Ранее в ЛДПР предложили ввести льготную ипотеку для молодежи.