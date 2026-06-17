Москва17 июн Вести.Дальнейшее снижение ключевой ставки Центрального банка России сделает рыночную ипотеку доступнее для граждан. Об этом заведующий кафедрой Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов сообщил в интервью ИС "Вести".

Ключевая ставка – это основа для последующих кредитных и депозитных ставок, отметил эксперт. При их постепенном снижении рыночный кредит в какой-то момент станет более доступным.

Когда ипотечная рыночная ставка становится доступной сама по себе, людям собирать справки, выбирать недвижимость, которая подходит только, исключительно под льготную программу, ориентироваться только на первичку, может быть, вторичка интереснее будет, – уже нет никакой потребности. И это как раз хорошая ситуация, но зависит она не от застройщиков, не от покупателей, она зависит от того, какой уровень инфляции в стране, какая ключевая ставка, какая денежно-кредитная политика объяснил Цыганов

Ранее сообщалось, что в России на треть могут сократиться выдачи семейной ипотеки из-за корректировки параметров государственной программы. Также изменения повлекут за собой отток средств частных инвесторов из строительной сферы.