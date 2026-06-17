Выдачи семейной ипотеки в России могут сократиться на 30-35% из-за корректировок

Выдачи семейной ипотеки в России могут сократиться на 30-35% Выдачи семейной ипотеки в России могут сократиться на 30-35% из-за корректировок

Москва17 июн Вести.Корректировка параметров государственной программы семейной ипотеки при наименее благоприятном раскладе может спровоцировать сокращение объемов жилищного кредитования максимум на треть.

Такими прогнозами в ходе отраслевого форума "Движение" поделился руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг, чьи слова передает ТАСС.

Специалист рассказал, что при пессимистичном сценарии спад в сегменте семейных ипотечных программ составит от 30% до 35%.

Гольдберг также обратил внимание на то, что подобные изменения повлекут за собой отток средств частных инвесторов из строительной сферы, который может достигать одного триллиона рублей ежегодно. По словам эксперта, такой дефицит финансирования со стороны населения неизбежно спровоцирует сокращение числа новых девелоперских проектов и приведет к стагнации в темпах сдачи жилья в эксплуатацию.

Он обратил внимание, что при благоприятном прогнозе с умеренным изменением условий господдержки и постепенного снижения ключевой ставки Центробанка до уровня 8–9% к концу 2027 года на рынке может наметиться небольшой подъем.

Гольдберг добавил, что в настоящее время российская строительная индустрия находится на самом пике кризисного периода.

Ранее заместителя главы Минстроя РФ Никиты Стасишин заявил, что Минфин рассматривает вариант ужесточения семейной ипотеки. С 1 июля семейная ипотека может подорожать для родителей, не состоящих в браке.