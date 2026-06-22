В России предложили снижать процент по семейной ипотеке при рождении первенца Процент по семейной ипотеке предложили снижать при рождении первого ребенка

Москва22 июн Вести.Комиссия Государственного совета РФ по направлению "Семья" выступила с предложением дифференцировать процентную ставку по семейной ипотеке в зависимости от количества детей в семье, причем снижать уже при рождении первого ребенка. Об этом в разговоре с ТАСС заявил руководитель комиссии, глава Мордовии Артем Здунов.

По словам Здунова, вопрос был рассмотрен с приглашением Минфина России и экспертов.

По мнению комиссии, в зависимости от рождения ребенка надо уменьшать процентную ставку по семейной ипотеке, [нужна] дифференциация сказал он

Здунов уточнил, что соответствующее предложение уже внесено, в настоящее время проводится согласование с Минфином по поводу того, каким будет процент при рождении первого, второго и последующих детей. Он добавил, что комиссия "настаивает на том, чтобы проценты были меньше уже при появлении первого ребенка".

Глава Мордовии также добавил, что комиссия Госсовета озвучивает позицию регионов, в то время как само решение о дифференциации принимает кабмин.

Как отметил Здунов, региональные власти и эксперты выделяют несколько барьеров при реализации ипотечных программ для семей с детьми. Среди них — общий рост стоимости жилья, высокий размер первоначального взноса (от 20% до 50%) и другое.