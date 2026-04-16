Депутат Аксененко: нужно снижать ставку по ипотеке до 0% при рождении 4 ребенка

Москва16 апр Вести.Депутат Госдумы Александр Аксененко направил правительству РФ предположение установить дифференцированную ставку по "Семейной ипотеке" в зависимости от количества детей, уменьшив ее до 0% для семей с четырьмя и более детьми, документ обращения имеется у РИА Новости​​​.

…Прошу рассмотреть предложение о совершенствовании механизма льготного ипотечного кредитования семей с детьми и о нормативном закреплении дифференцированной процентной ставки по программе "Семейная ипотека" в зависимости от количества детей в семье говорится в письме

Аксененко предложил установить для семей с одним ребенком - 6% годовых, с двумя - 4%, с тремя - 2%, с четырьмя и более - 0%.

Выпадающие доходы банкам планируется компенсировать из федерального бюджета.