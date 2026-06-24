Действие льготной ставки по семейной ипотеке может быть ограничено 15 годами В России могут ограничить срок действия льготной ставки по ипотеке 15 годами

Москва24 июн Вести.В правительстве обсуждают возможность существенного ограничения срока действия льготной ставки по семейной ипотеке. Как сообщают "Известия" со ссылкой на проект новых правил компенсации банкам недополученных доходов, субсидируемый период предлагается сократить до 15 лет.

В настоящее время семьи с детьми могут оформить жилищный кредит под 6% годовых, тогда как рыночные ставки остаются на значительно более высоком уровне. Разницу банкам возмещает государство. Однако с 1 июля механизм может измениться: согласно проекту, финорганизации будут получать компенсацию лишь в течение 15 лет с момента заключения договора. По истечении этого срока льгота перестанет действовать, и ставка автоматически поднимется до рыночного уровня — по формуле "ключевая ставка + 2 п.п." для квартир в многоквартирных домах и "ключевая ставка + 2,5 п.п." для индивидуального жилищного строительства.

18 июня Минстрой анонсировал изменение правил семейной ипотеки. Как заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин, обновленная программа, которая начнет действовать с 1 июля, будет в большей степени ориентирована на повышение рождаемости.