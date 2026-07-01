Москва1 июлВести.Заместитель директора Департамента финансовой стабильности Банка России Евгений Румянцев рассказал ИС "Вести" о ключевых аспектах, на которые следует обратить внимание при оформлении ипотечного займа.
По его словам, при оформлении ипотеки крайне важно учитывать ряд специфических моментов, на которые банк обращает внимание в первую очередь.
Чтобы повысить свои шансы на получение ипотечного кредита, важно не допускать просрочек в тот период времени, пока вы копите на первоначальный взнос. Также желательно привести с собой созаемщика, потому что доход созаемщика тоже учитывается в расчете долговой нагрузки, и это повышает шансы того, что банк одобрит кредит. И также важно – это посмотреть на все имеющиеся кредитные карты, которые есть у заемщика. И если человек ими не пользуется, но они у него лежат в кошельке, то имеет смысл их закрыть. Потому что такие карты, несмотря на то, что по ним задолженности нет, они в расчет долговой нагрузки идут не с нулевой задолженностью, а предполагается, что там 30% человек уже использовалпосоветовал Румянцев
Ранее заведующий кафедрой Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов сообщил, что дальнейшее снижение ключевой ставки Центрального банка России сделает рыночную ипотеку доступнее для граждан.