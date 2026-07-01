В ЦБ РФ рассказали, как повысить свои шансы на получение ипотечного кредита Эксперт Румянцев отметил важные детали при оформлении ипотечного кредита

Москва1 июл Вести.Заместитель директора Департамента финансовой стабильности Банка России Евгений Румянцев рассказал ИС "Вести" о ключевых аспектах, на которые следует обратить внимание при оформлении ипотечного займа.

По его словам, при оформлении ипотеки крайне важно учитывать ряд специфических моментов, на которые банк обращает внимание в первую очередь.

Чтобы повысить свои шансы на получение ипотечного кредита, важно не допускать просрочек в тот период времени, пока вы копите на первоначальный взнос. Также желательно привести с собой созаемщика, потому что доход созаемщика тоже учитывается в расчете долговой нагрузки, и это повышает шансы того, что банк одобрит кредит. И также важно – это посмотреть на все имеющиеся кредитные карты, которые есть у заемщика. И если человек ими не пользуется, но они у него лежат в кошельке, то имеет смысл их закрыть. Потому что такие карты, несмотря на то, что по ним задолженности нет, они в расчет долговой нагрузки идут не с нулевой задолженностью, а предполагается, что там 30% человек уже использовал посоветовал Румянцев

Ранее заведующий кафедрой Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов сообщил, что дальнейшее снижение ключевой ставки Центрального банка России сделает рыночную ипотеку доступнее для граждан.