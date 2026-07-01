Москва1 июл Вести.С 1 июля Банк России ужесточает правила выдачи ипотеки. Под ограничения попадают самые рискованные кредиты с высокой долговой нагрузкой и маленьким первоначальным взносом. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель директора Департамента финансовой стабильности Банка России Евгений Румянцев.

По его словам, существует два главных признака, по которым банк будет считать кредит рискованным: первый – высокая долговая нагрузка, когда на платежи по кредитам уходят почти все доходы заемщика, и второй – маленький первоначальный взнос. Если человек вносит всего пятую часть стоимости жилья или меньше, для банка это сигнал повышенного риска. Регулятор намерен заранее ограничить выдачу опасных кредитов, чтобы люди не остались без жилья, а банки с дырами на балансах.

Потому что сами банки уже заранее ограничили выдачу таких наиболее рискованных кредитов, которые мы ввели. Поэтому наши лимиты – это просто некий такой шлагбаум, за который банки в будущем не смогут переходить, но и сейчас таких кредитов практически не дают рассказал Румянцев

По кредитам на новостройки лимит на самые рискованные займы снижается с 7 до 5%, по готовому жилью – с 20% до 15%, а по потребительским кредитам под залог недвижимости – с 25 до 18%.

Ранее руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов заявил, что многодетным семьям в России необходимо выдавать льготную ипотеку без процентов, чтобы сделать покупку жилья максимально доступной. По его словам, ставка по семейной ипотеке должна быть дифференцированной и начинаться от 6%.