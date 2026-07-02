Москва2 июл Вести.Ставки по рыночной ипотеке в России начнут снижаться, когда инфляция снова станет невысокой. Об этом председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила в интервью Наиле Аскер-заде, сообщает ИС "Вести".

По словам главы регулятора, за пять месяцев этого года объемы выданных ипотечных кредитов на рыночных условиях выросли почти в четыре раза. Набиуллина связала такой рост с постепенным снижением ключевой ставки.

У нас был период, когда ставки по рыночной ипотеке были достаточно низкими, напомню, с 2017 по 2019 год они были где-то 8–9%. Это чуть выше, чем сейчас льготные ставки. Когда это было? Когда у нас инфляция была низкая, когда она была как раз около 4%. И поэтому, когда снизится инфляция, когда она будет невысокой, будут снижаться и рыночные ставки сообщила глава ЦБ РФ

Ранее сообщалось, что с 1 июля Банк России ужесточил правила выдачи ипотеки. Под ограничения попали самые рискованные кредиты с высокой долговой нагрузкой и маленьким первоначальным взносом.