Москва14 июн Вести.Требования к заемщикам на российском рынке потребкредитования постепенно ужесточаются — это должно сделать кредитование более ответственным и сократить долю проблемных займов. О предстоящих изменениях агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Часть нововведений уже действует с 1 апреля 2026 года, когда вступило в силу указание Банка России № 7286-У. Если раньше банки могли засчитывать как доход любые регулярные поступления на счет, то теперь это невозможно.

В расчет идут только поступления с четкой маркировкой: зарплата, пенсия, соцвыплаты или арендная плата. Переводы от родственников, возвраты долгов, разовые продажи — всё это больше не повышает кредитный лимит. Если хотите учесть доход от вкладов или акций, понадобится справка из банка или отчет брокера пояснила финансист

Строже стали правила и для ИП и самозанятых: справки в свободной форме больше не принимают, требуется налоговая отчетность — декларации, книга учета доходов и расходов или данные из "Моего налога".

С 1 июля 2026 года заработает механизм, который затронет тех, кто полагался на "самозаявленный" доход. По словам эксперта, при отсутствии официальных подтверждений банк рассчитает платежный потенциал клиента по региональному нормативу и дополнительно вычтет 10%. Например, при среднедушевом доходе в регионе 60 тыс. рублей платежеспособность будет считаться от 54 тыс. рублей. Это напрямую отразится на кредитном лимите, поскольку ежемесячный платеж обычно не может превышать половину учтенного дохода.

Главное изменение наступит через год: с 1 июля 2027 года планируется полностью отказаться от любых данных, подтверждающих доход, кроме подтвержденных через госсистемы — ФНС, Социальный фонд или цифровой профиль на Госуслугах.

Как заключила Белянчикова, для граждан с долгим официальным стажем работы ничего не изменится. А вот тем, кто привык получать хотя бы часть заработка неофициально, по ее словам, придется учитывать, что оформить крупный кредит без подтвержденного дохода будет всё труднее, а просто заполнить анкету нужными цифрами уже не выйдет. Эксперт посоветовала заранее продумать, какими способами можно подтвердить свои доходы на случай, если понадобится заем.