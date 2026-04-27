Москва27 апр Вести.Ставки по ипотечным кредитам возможно будут снижаться, учитывая понижение ключевой ставки Банка России в пятницу, 24 апреля. Такой прогноз в интервью информационной службе "Вести" сделал экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Банк России снизил ключевую ставку до 14,5%.

По депозитам коммерческие банки будут снижать ставки, они это уже делают. Что касается ипотечных кредитов, то здесь ставки тоже должны будут снижаться, если только банки не будут руководствоваться своими опасениями, опасениями в отношении тех, кто прибегает к такого рода займам. Если здесь риск будет велик, то ставки сильно не понизятся. Но в любом случае основное значение имеет семейная ипотека. И коммерческая ипотека работает сейчас только как дополнительный инструмент