Экономист Колташов ожидает снижения ставки ЦБ максимум на 0,25% Экономист Колташов: резко снижать ключевую ставку ЦБ сейчас не будет

Москва22 июл Вести.Банк России на заседании Совета директоров по ключевой ставке 24 июля может снизить показатель максимум на четверть процентного пункта. Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

По его мнению, ожидать от ЦБ более существенного снижения ставки не стоит.

Я полагаю, что снижение если и произойдет, то на четверть процентного пункта. То есть Банк России не будет следовать за желанием большинства и резко снижать ставку сказал Колташов

Причина, по словам экономиста, понятна: Банк России смотрит на показатели инфляции в стране.

Много факторов соединится осенью. Следовательно, Банк России смотрит уже туда, в перспективу осени, и считает, что ставка должна оставаться выше инфляции, таким образом мотивируя людей сберегать деньги. Вот эта стратегия повышения склонности населения к сбережению сохраняется отметил Колташов

При этом, по мнению экономиста, укрепление курса рубля дало бы ЦБ возможность более существенного снижения ставки.

На несколько процентов - на 4%, например, на 5%, на 6% - она могла бы быть ниже. Все зависит от инфляции, от курса рубля - то есть инфляция зависит от курса рубля. И здесь главный вопрос, потому что Банк России очень много в последние, наверное, лет 16 говорит об инфляции, но курс рубля как-то уже не воспринимается как нечто важное, нечто особое. И получается, что как бы не признается эта зависимость от курса рубля сказал Колташов

При этом, по мнению экономиста, при нынешних ценах на нефть вполне возможно укрепление рубля, курс которого к доллару США сейчас находится несколько выше 78 рублей за единицу американской валюты.

Если бы Банк России его [укрепление рубля] допустил - это можно сделать разными инструментами, - то ставку можно было бы снизить весьма радикально, и при этом эта ставка все равно мотивировала бы людей к сбережению отметил Колташов

Также в интервью ИС "Вести" Василий Колташов заявил, что Россия выходит из топливного кризиса - причем довольно быстрыми темпами.