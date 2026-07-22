Москва22 июлВести.Банк России на заседании Совета директоров по ключевой ставке 24 июля может снизить показатель максимум на четверть процентного пункта. Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
По его мнению, ожидать от ЦБ более существенного снижения ставки не стоит.
Я полагаю, что снижение если и произойдет, то на четверть процентного пункта. То есть Банк России не будет следовать за желанием большинства и резко снижать ставкусказал Колташов
Причина, по словам экономиста, понятна: Банк России смотрит на показатели инфляции в стране.
Много факторов соединится осенью. Следовательно, Банк России смотрит уже туда, в перспективу осени, и считает, что ставка должна оставаться выше инфляции, таким образом мотивируя людей сберегать деньги. Вот эта стратегия повышения склонности населения к сбережению сохраняетсяотметил Колташов
При этом, по мнению экономиста, укрепление курса рубля дало бы ЦБ возможность более существенного снижения ставки.
На несколько процентов - на 4%, например, на 5%, на 6% - она могла бы быть ниже. Все зависит от инфляции, от курса рубля - то есть инфляция зависит от курса рубля. И здесь главный вопрос, потому что Банк России очень много в последние, наверное, лет 16 говорит об инфляции, но курс рубля как-то уже не воспринимается как нечто важное, нечто особое. И получается, что как бы не признается эта зависимость от курса рублясказал Колташов
При этом, по мнению экономиста, при нынешних ценах на нефть вполне возможно укрепление рубля, курс которого к доллару США сейчас находится несколько выше 78 рублей за единицу американской валюты.
Если бы Банк России его [укрепление рубля] допустил - это можно сделать разными инструментами, - то ставку можно было бы снизить весьма радикально, и при этом эта ставка все равно мотивировала бы людей к сбережениюотметил Колташов
Также в интервью ИС "Вести" Василий Колташов заявил, что Россия выходит из топливного кризиса - причем довольно быстрыми темпами.