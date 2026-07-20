Аксаков надеется, что Центробанк в конце июля понизит ключевую ставку

В Госдуме надеются на снижение ключевой ставки в июле на 0,25 п.п. Аксаков надеется, что Центробанк в конце июля понизит ключевую ставку

Москва20 июл Вести.Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков надеется, что Центробанк на заседании 24 июля понизит ключевую ставку на 0,25 процентных пункта.

Большинство экспертов считают, что ключевая ставка по итогам заседания, намеченного на 24 июля, останется неизменной, пишет РБК.

По словам Аксакова, вопрос ключевой ставки зависит от ситуации с нефтепродуктами, дефицита бюджета.

Дай бог, чтобы на 0,25 п.п. было снижение, а ситуация складывается так, что он [Банк России] может не изменить ключевую ставку сказал депутат журналистам

По его мнению, фактор нефтепродуктов негативную роль уже сыграл.

На предыдущем заседании 19 июня ЦБ понизил ключевую ставку до 14,25% годовых. В начале июля председатель Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что пространство для снижения ставки в июле есть.