"Ведомости": в июне ключевая ставка снизится до 14%

Эксперты прогнозируют снижение ЦБ ключевой ставки до 14% в июне "Ведомости": в июне ключевая ставка снизится до 14%

Москва11 июн Вести.Совет директоров Банка России на ближайшем заседании, которое пройдет 19 июня, примет решение о снижении ключевой ставки до 14%, гласит консенсус-прогноз экспертов газеты "Ведомости".

Совет директоров Банка России на заседании 19 июня снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б. п.) до 14%…. Такой прогноз дали 14 из 19 экспертов говорится в сообщении

Еще двое опрошенных специалистов считают, что снижение окажется более плавным, до 14,25%. Еще один участник опроса назвал диапазон 14–14,25%, другой эксперт не исключает, что ЦБ снизит ставку более резко — до 13,5–14%.

Вероятность, что ставка останется неизменной, допустил лишь один аналитик.

Ранее президент – председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин заявил, что к концу года ключевая ставка должна опуститься до 12%.