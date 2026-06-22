Москва22 июн Вести.Снижение ключевой ставки Банка России всего на 0,25% может стать поводом для пересмотра прогнозов экономистов и планов бизнеса, однако, вероятно, послужит укреплению курса рубля. Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова Константин Ордов.

19 июня Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14,25% годовых. По словам Ордова, Банк России "давно так не мельчил".

При ставке 14,5%, которая была, мы понимаем, что 0,25% — это скорее сохранение, а в условиях, когда инфляция все-таки сокращается, а экономика находится в состоянии, требующем поддержки для восстановления экономического роста, это даже может восприниматься как ужесточение денежно-кредитной политики. Центральный банк в этот раз, как всегда, удивил, по сути, всех, потому что консенсус был - снижение на полпроцента отметил экономист

По его словам, такой небольшой шаг снижения ставки может заставить экономистов пересмотреть свои прогнозы, а бизнес - скорректировать планы.

Мы ожидали, что хотя бы даже по 0,5% на ближайших четырех заседаниях Центральный банк будет принимать решение, исходя из этого и бизнесмены строили свои планы, и банковское сообщество, и мы как потребители кредитов, ипотечных кредитов тоже, понимали, что условия должны улучшиться. Но теперь, я боюсь, что все начнут пересматривать - и не в лучшую сторону - свои прогнозы и оценки сказал Ордов

По его мнению, сохранение Банком России жесткой денежно-кредитной политики может послужить дополнительным фактором укрепления рубля.

Пока что мы видим, что спрос на валюту меньше, чем ежегодно бывает. Это говорит о том, что и граждане тоже больше, наверное, задумываются о том, как сберечь деньги, чем о том, как бы их потратить. И валютная выручка теперь ввиду благоприятных цен на нефть дошла до нашего национального валютного рынка. Мы видим, что, по сути, это как раз и предопределяет силу рубля. А в условиях, когда Центральный банк сохраняет жесткую денежно-кредитную политику, это тоже способ поддержать рубль. Поэтому теперь, наверное, даже факторы в пользу укрепления рубля начинают формироваться все в большей мере отметил экономист

Снижение спроса на валюту для поездок за границу Ордов связывает в том числе и с развитием платежных технологий.

Современные цифровые технологии, по большому счету, лишили нас необходимости заранее задумываться о том, какую валюту купить. Во многих странах либо карта "Мир" продолжает действовать достаточно эффективно: у вас рублевый счет - поднесли, не задумываясь о том, в какой валюте вы заплатили. А вот спекулянты, конечно, задумываются сказал экономист

Ордов также усомнился в перспективности китайского юаня для хранения сбережений.

Новый феномен появился для доллара, чего не было никогда вроде бы: есть доллар старый, и есть доллар новый… Так что в этом отношении вдруг оказался и доллар не одинаково хорош. А у юаня похожая ситуация, но связана с тем, что есть офшорный, то есть внутренний, и есть внешний юань. И вот в этом отношении это всего лишь запись на расчетном счете. Я бы на самом деле свои сбережения в юанях поостерегся держать в больших масштабах, потому что физически вы эту бумажку даже не получите, а все, что виртуально на счету — это вопрос сказал он

На пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила уменьшение шага снижения ключевой ставки тем, что инфляционные ожидания повысились. По ее словам, прогноз траектории ключевой ставки может быть пересмотрен в сторону повышения, а не понижения.