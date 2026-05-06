Риелтор Половникова: спрос на жилье в Минске среди россиян вырос на 10-15%

Спрос на жилье в Минске у россиян вырос на 10-15% за год Риелтор Половникова: спрос на жилье в Минске среди россиян вырос на 10-15%

Москва6 мая Вести.Рост спроса на жилье в Минске среди россиян за год составил 10-15%. Об этом сообщила глава департамента развития сети и межрегиональных сделок российской риелторской компании "Этажи" Ольга Половникова.

В беседе с РИА Новости она пояснила отметила, что число просмотров объявлений о продаже жилья в белорусской столице за первый квартал выросло в 2-3 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Реальный же спрос увеличился не так существенно – на уровне 10-15% сказала эксперт

При этом доля сделок с российскими покупателями на рынке недвижимости в Минске выросла с 2 до 8-10%.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии могут задним числом пересмотреть уже заключенные сделки россиян с недвижимостью.