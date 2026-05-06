Москва6 маяВести.Рост спроса на жилье в Минске среди россиян за год составил 10-15%. Об этом сообщила глава департамента развития сети и межрегиональных сделок российской риелторской компании "Этажи" Ольга Половникова.
В беседе с РИА Новости она пояснила отметила, что число просмотров объявлений о продаже жилья в белорусской столице за первый квартал выросло в 2-3 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года.
Реальный же спрос увеличился не так существенно – на уровне 10-15%сказала эксперт
При этом доля сделок с российскими покупателями на рынке недвижимости в Минске выросла с 2 до 8-10%.
Ранее сообщалось, что власти Финляндии могут задним числом пересмотреть уже заключенные сделки россиян с недвижимостью.