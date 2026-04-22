У россиян вырос интерес к переезду в Белоруссию "Ведомости": россияне стали чаще интересоваться переездом в Белоруссию

Москва22 апр Вести.Запросы в поисковых системах свидетельствуют о росте интереса россиян к переезду в Белоруссию. Так, в январе было зафиксировано 19 600 таких запросов, в феврале их число выросло до 22 900, а в марте подскочило до 40 000. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на данные сервиса "Яндекс Вордстат".

Для сравнения, в течение первых трех месяцев 2025 года таких обращений к поисковикам было 16 200, 12 400 и 12 900 соответственно.

При это россияне не стремятся кардинально менять свой образ жизни, отмечает издание. Более узкие запросы в "Яндексе" показывают, что за последние недели россияне более 20 тысяч раз интересовались, во сколько обойдется переезд, какие документы для этого нужны, особенности оформления ПМЖ.