Белорусам и россиянам упростят условия для переезда и проживания Россия и Белоруссия упростят правила получения ВНЖ

Москва9 июл Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола с Россией, упрощающий получение разрешений на временное и постоянное проживание для граждан обеих стран. Документ станет основой для предстоящих переговоров, вести и подписывать которые уполномочено белорусское Министерство иностранных дел.

Проект соглашения предусматривает возможность оформления разрешений на проживание в упрощённом порядке на основании гражданства Союзного государства. Кроме того, документ сокращает срок рассмотрения заявлений на постоянное проживание с трёх до двух месяцев, а также расширяет перечень белорусских документов, по которым разрешён въезд, транзит и нахождение на территории России.