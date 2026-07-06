Москва6 июлВести.Белоруссия не хочет воевать, но не намерена склонять голову перед врагом. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
По его словам, белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны.
Мы мирные люди, воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намереныприводит слова Лукашенко агентство БЕЛТА
Ранее президент Белоруссии заявил, что суверенной может быть только страна с хорошо вооруженной армией.