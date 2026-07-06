Лукашенко: народ Белоруссии не хочет воевать, но перед врагом не склонится

Лукашенко заявил, что Белоруссия не хочет воевать Лукашенко: народ Белоруссии не хочет воевать, но перед врагом не склонится

Москва6 июл Вести.Белоруссия не хочет воевать, но не намерена склонять голову перед врагом. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

По его словам, белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны.

Мы мирные люди, воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены приводит слова Лукашенко агентство БЕЛТА

Ранее президент Белоруссии заявил, что суверенной может быть только страна с хорошо вооруженной армией.