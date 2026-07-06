Москва6 июлВести.Суверенной может быть только страна с хорошо вооруженной армией, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко, чьи слова приводит БЕЛТА.
Белорусский лидер принимает участие в торжественной церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и представителей высшего офицерского состава.
По-настоящему суверенной может быть только та страна (особенно сейчас), которая имеет сильную, хорошо вооруженную и преданную народу и государству армию, имеющую в своем составе настоящих профессионалов в погонахсказал Лукашенко
Ранее Лукашенко в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" назвал воюющих за Украину бедолагами, пойманными на улице.