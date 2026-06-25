Москва25 июнВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что народы Белоруссии, России и Украины сохраняют тесные исторические связи и в будущем смогут вновь развивать отношения на основе общего культурного и исторического наследия.
С таким заявлением белорусский лидер выступил в Минске во время встречи с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко. По его словам, он недавно обсуждал этот вопрос с представителями главы киевского режима Владимира Зеленского.
Я уверен, и об этом говорил недавно представителям Зеленского, что мы все равно, наши народы, будут вместе. Рано или поздно мы будем все равно вместесказал Лукашенко
Он также отметил, что считает Россию и Белоруссию близкими и братскими государствами. По его мнению, между народами сохраняются прочные связи, которые невозможно полностью разрушить политическими обстоятельствами.
Вместе с тем Лукашенко обратил внимание на многочисленные родственные, культурные и исторические связи между жителями трех стран. По его словам, эти отношения формировались на протяжении многих поколений и продолжают оставаться значимым фактором.
При этом белорусский лидер подчеркнул, что существуют силы, заинтересованные в разрыве единства восточнославянских народов, однако выразил уверенность, что такие попытки не смогут изменить историческую общность народов Белоруссии, России и Украины.