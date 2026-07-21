Москва21 июлВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении жителям Бельгии по случаю национального праздника заявил, что республика открыта для диалога, который отвечает интересам двух стран, а также способствует укреплению безопасности в Европе.
По информации пресс-службы белорусского лидера, Лукашенко отметил, что, несмотря на геополитические изменения, народы Белоруссии и Бельгии всегда сохраняли взаимоуважение, а также стремились придерживаться мудрого подхода к развитию двусторонних связей.
Республика Беларусь неизменно остается открытой для равноправного и конструктивного диалога, который отвечает интересам Минска и Брюсселя, способствует укреплению безопасности на Европейском континентезаявил Лукашенко
Президент Белоруссии также выразил уверенность в том, что последовательное восстановление экономических и политических контактов позволит преодолеть искусственные барьеры и вызовы.