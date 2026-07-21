Лукашенко заявил об открытости Белоруссии для конструктивного диалога с Бельгией Лукашенко: Белоруссия открыта для конструктивного диалога с Бельгией

Москва21 июл Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении жителям Бельгии по случаю национального праздника заявил, что республика открыта для диалога, который отвечает интересам двух стран, а также способствует укреплению безопасности в Европе.

По информации пресс-службы белорусского лидера, Лукашенко отметил, что, несмотря на геополитические изменения, народы Белоруссии и Бельгии всегда сохраняли взаимоуважение, а также стремились придерживаться мудрого подхода к развитию двусторонних связей.

Республика Беларусь неизменно остается открытой для равноправного и конструктивного диалога, который отвечает интересам Минска и Брюсселя, способствует укреплению безопасности на Европейском континенте заявил Лукашенко

Президент Белоруссии также выразил уверенность в том, что последовательное восстановление экономических и политических контактов позволит преодолеть искусственные барьеры и вызовы.