Лукашенко готов возобновить диалог со Швецией, пишут СМИ MK.RU: Лукашенко готов возобновить диалог со Швецией

Москва6 июн Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравительное послание народу Швеции по случаю их национального праздника, в котором выразил готовность Минска к налаживанию равноправного диалога между странами, сообщает MK.RU. со ссылкой на белорусские СМИ.

В публикации говорится, что белорусский лидер отметил ряд черт, объединяющих народы двух государств: любовь к миру, трудолюбие, терпимость и уважение к соседям.

Также он обратил внимание на то, что нынешнее состояние двусторонних отношений не позволяет в полной мере реализовать существующий потенциал сотрудничества из-за искусственных барьеров, созданных отдельными политиками.

Ранее Лукашенко заявил, что украинский конфликт в случае атаки Киева на Белоруссию примет совсем иной оборот.