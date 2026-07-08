"Обсудим и открытые вопросы, и закрытые": Лукашенко о встрече с Мирзиёевым Лукашенко предложил Мирзиёеву обсудить "и открытые, и закрытые" вопросы

Москва8 июл Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил своему коллеге из Узбекистана Шавкату Мирзиёеву обсудить "и открытые, и закрытые" вопросы в ходе переговоров. Слова главы государства цитирует Telegram-канал "Пул Первого".

Мирзиёев прибыл в Белоруссию 8 июля с двухдневным официальным визитом.

Думаю, у нас хорошая будет встреча и мы обсудим все вопросы​​​. И открытые, и закрытые. Мы, как всегда, обмениваемся той информацией, которая у нас есть. Я к этому готовился сказал Лукашенко

Президент Белоруссии поблагодарил гостя за то, что тот приехал в республику в такое непростое время. Мирзиёев в свою очередь отметил, что в этот период есть, "о чем говорить, обмениваться мнениями по всем вопросам". Также он поделился, что его визиту предшествовала серьезная подготовка. В частности, президент Узбекистана впервые привез с собой настолько большую делегацию.

230 компаний, предпринимателей Узбекистана находятся в Минске сегодня. Форум [регионов Белоруссии и Узбекистана проходит] на самом высоком уровне. Три самых крупных региона [представлены на форуме], каждый из них – четырехмиллионник отметил он

Мирзиёев добавил, что для сотрудничества обеих республик есть очень много перспективных проектов.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пригласил президента США Дональда Трампа посетить республику с официальным визитом.