Лукашенко рассказал о расположении географического центра Европы в Белоруссии Лукашенко узнал о нахождении в Белоруссии географического центра Европы

Москва9 июл Вести.Глава Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым признался, что узнал в России о нахождении на севере республики географического центра Европы. Соответствующий фрагмент видео опубликован в Telegram-канале "Пул первого".

В среду, 8 июля Шавкат Мирзиёев прибыл в Белоруссию с официальным двухдневным визитом. Александр Лукашенко встретил своего узбекского коллегу у себя дома. Глава республики поблагодарил Мирзиёева за визит в Белоруссию из Азии прямо в центр Европы "в такое непростое время".

Я как-то не обращал внимания. Оказывается, у нас на севере Беларуси - географический центр Европы. Это мне в России рассказали. Поэтому прямо в центр Европы [вы] приехали сказал Лукашенко

Ранее также сообщалось, что Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию 26 июня. В тот же день они с главой РФ Владимиром Путиным провели встречу в резиденции на Валдае. 27 июня переговоры продолжились. Позже российский лидер рассказал, что диалог с президентом Белоруссии длился более суток, он шел в неформальной обстановке.