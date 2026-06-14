Мирзиёев предложил Трампу совершить первый визит в Узбекистан Шавкат Мирзиёев пригласил Дональда Трампа посетить Узбекистан

Москва14 июн Вести.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пригласил президента США Дональда Трампа посетить республику с официальным визитом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы узбекского государства Шерзод Асадов.

По его словам, приглашение содержалось в поздравительном письме, которое Мирзиёев направил американскому лидеру по случаю его дня рождения.

В целях детального обсуждения перспективных стратегических направлений партнерства президент нашей страны пригласил деловых коллег первого исторического визита в Узбекистан написал Асадов в Telegram-канале

Президент Узбекистана также пожелал Трампу крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а народу США – мира и процветания.

Мирзиеев подчеркнул, что отношения между Ташкентом и Вашингтоном в последние годы динамично развиваются и приобретают все более практический характер. По его словам, взаимодействие двух стран строится на принципах взаимного уважения, доверия и поддержки.