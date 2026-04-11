Москва11 апр Вести.Узбекистан активно ищет новые рынки и заинтересован в наращивании торговли с США. Об этом ИС "Вести" заявил директор Центра исследовательских инициатив Man`о Бахтиер Эргашев.

По словам эксперта, первое заседание Узбекско-Американского делового совета является частью большой стратегии республики по диверсификации внешней торговли.

Давайте исходить из того, что нынешнее первое заседание Узбекско-Американского делового совета – это часть большой стратегии Узбекистана по диверсификации внешней торговли. Узбекистан активно ищет новые рынки, заходит на новые рынки, он заинтересован в этом. Со стороны, по крайней мере, Узбекистана есть серьезный запрос на увеличение торгового оборота США, увеличение объема той продукции, которую мы сейчас получаем из США. И, конечно же, Узбекистан в рамках экспортоориентированного развития заинтересован в том, чтобы увеличивать поставки в США продукции Узбекистана отметил Эргашев

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин отметил, что Россия и Узбекистан наращивают сотрудничество в промышленности и энергетике. В частности, речь идет о начале строительства первой атомной электростанции на территории Узбекистана.