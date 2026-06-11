Syria TV: Аш-Шараа в воскресенье посетит Вашингтон по приглашению Трампа

Аш-Шараа 14 июня посетит Вашингтон по приглашению Трампа Syria TV: Аш-Шараа в воскресенье посетит Вашингтон по приглашению Трампа

Москва11 июн Вести.Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в воскресенье, 14 июня, планирует посетить Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа, передает телеканал Syria TV, ссылаясь на источник.

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа намерен посетить столицу США Вашингтон в предстоящее воскресенье в ответ на приглашение президента США Дональда Трампа сообщил телеканал

Ожидается, что в Вашингтоне будут обсуждаться вопросы экономической поддержки Сирии, расширение двустороннего сотрудничества, а также политическая и военная обстановка в Сирии и на Ближнем Востоке.

1 июня в канцелярии президента Сирии сообщили, что Ахмед аш-Шараа провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. В ходе беседы лидеры государств обсудили перспективы двусторонних отношений, вопросы отмены действующих в отношении Дамаска ограничительных мер, а также пути оживления сирийской экономики.