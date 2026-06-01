Аш-Шараа и Трамп обсудили снятие санкций и восстановление Сирии

Москва1 июн Вести.Президент Сирии Ахмед аш-Шараа провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщили в канцелярии президента арабской республики.

В ходе беседы лидеры двух государств обсудили перспективы двусторонних отношений, вопросы отмены действующих в отношении Дамаска ограничительных мер, а также пути оживления сирийской экономики.

Аш-Шараа указал на необходимость сохранения активной международной помощи Сирии на этапе ее масштабного восстановления и подчеркнул, что полная ликвидация оставшихся санкционных барьеров является базовым условием для стабилизации финансовой системы страны и повышения благосостояния ее граждан.

Кроме того, он высказался за активное привлечение внешних инвестиций и создание комфортных условий для реализации крупных инфраструктурных проектов в ключевых отраслях.

В ходе беседы президенты также уделили внимание обострению ситуации на Ближнем Востоке. Сирийский лидер выразил убежденность в том, что для предотвращения эскалации сторонам необходимо опираться на дипломатические инструменты и мирный диалог.

Трамп подтвердил заинтересованность США в стабилизации обстановки как в самой САР, так и в ближневосточном регионе в целом.

Ранее сообщалось, что США подталкивают Сирию к операции против "Хезболлы".