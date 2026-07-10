Москва10 июл Вести.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

В ходе беседы Токаев поздравил американского коллегу с прошедшим 4 июля 250-летием независимости США. Стороны обменялись мнениями по вопросам двустороннего экономического сотрудничества и политического взаимодействия.

Президент Казахстана отметил высокую динамику реализации соглашений, достигнутых во время его визита в Вашингтон в ноябре прошлого года, а также пригласил Трампа посетить Казахстан с визитом в удобное для него время.