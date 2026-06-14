Токаев поздравил Трампа с 80-летним юбилеем Токаев направил Трампу поздравительную телеграмму по случаю 80-летнего юбилея

Москва14 июн Вести.Президент Казахстана Касым-Жомрат Токаев поздравил президента США Дональда Трампа с юбилеем. Токаев направил Трампу праздничную телеграмму, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Президент Казахстана пожелал своему американскому коллеге благополучия и дальнейших успехов в его государственной деятельности.

В своем послании Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнерства с Соединенными Штатами, отметив высокий уровень политического диалога, а также динамичное развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами говорится в сообщении

Также Токаев отметил готовность Астаны к продолжению совместной работы по продвижению инициатив, направленных на укрепление мира.

Ранее Трампа поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко.