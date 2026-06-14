Пашинян поздравил Трампа с 80-летием и назвал его другом Пашинян поздравил Трампа с 80-летием

Москва14 июн Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента США Дональд Трамп с 80-летием, назвав его великим лидером и другом.

В поздравительном обращении глава армянского правительства отметил роль американского лидера в международных процессах и выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества с США.

Поздравляем великого лидера и дорогого друга! Дональд Трамп, Ваше сильное лидерство и смелое видение продолжают делать Америку снова великой написал Пашинян в социальной сети X

Премьер-министр также высоко оценил участие Трампа в организации мирного саммита, состоявшегося 8 августа в Белом доме. По его словам, этот форум стал важным событием для продвижения мирной повестки.

14 июня Трампу исполнилось 80 лет.