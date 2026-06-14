Трампу исполнилось 80 лет: путь от девелопера до президента США Президенту США Дональду Трампу исполнилось 80 лет

Москва14 июн Вести.14 июня президенту США Дональду Трампу исполнилось 80 лет. За свою долгую карьеру он успел стать одним из самых известных американских предпринимателей, медийной звездой, автором книг и дважды президентом Соединенных Штатов. Сегодня имя Трампа известно далеко за пределами США, а его политическая деятельность продолжает оказывать влияние не только на американскую, но и на мировую повестку.

Детство и образование

Дональд Джон Трамп родился 14 июня 1946 года в районе Куинс в Нью-Йорке. Он был четвертым из пяти детей в семье предпринимателя Фреда Трампа, который занимался строительством и управлением жилой недвижимостью.

В возрасте 13 лет родители отправили его в Нью-Йоркскую военную академию. Впоследствии Трамп неоднократно говорил, что именно учеба в академии помогла ему выработать дисциплину и лидерские качества.

После окончания школы он поступил в Фордемский университет, а спустя два года перевелся в Уортонскую школу бизнеса Пенсильванского университета. В 1968 году Трамп получил диплом бакалавра экономики.

Начало карьеры в бизнесе

После окончания университета Трамп присоединился к семейной компании, которая тогда называлась Elizabeth Trump & Son. В начале 1970-х годов он сосредоточился на развитии бизнеса в Нью-Йорке и постепенно начал реализовывать собственные проекты.

Настоящую известность ему принесло строительство и реконструкция крупных объектов на Манхэттене. Одним из первых успешных проектов стало обновление гостиницы Commodore Hotel рядом с Центральным вокзалом Нью-Йорка. После реконструкции объект был открыт под брендом Grand Hyatt.

В 1983 году был открыт 58-этажный небоскреб Trump Tower на Пятой авеню в Нью-Йорке. Здание стало не только штаб-квартирой компании Трампа, но и одним из символов его деловой империи.

В последующие годы предприниматель инвестировал в гостиничный бизнес, казино, элитную жилую недвижимость и гольф-клубы. Среди наиболее известных объектов – казино Trump Taj Mahal в Атлантик-Сити, отели под брендом Trump, а также многочисленные гольф-курорты в США и за рубежом.

Несмотря на ряд финансовых трудностей и банкротства отдельных активов в 1990-х годах, Трамп сумел сохранить узнаваемость бренда и продолжить развитие бизнеса.

Медийная карьера и создание личного бренда

В начале 2000-х годов Трамп превратился в одну из самых узнаваемых фигур американского телевидения. Всемирную известность ему принесло реалити-шоу "Кандидат" (The Apprentice), в котором участники боролись за работу в его компании.

Фраза "You're fired!" ("Вы уволены!"), которую Трамп произносил в финале каждого выпуска, стала частью массовой культуры.

Параллельно он выпускал книги о бизнесе и лидерстве, участвовал в телевизионных проектах и активно развивал собственный бренд. К середине 2010-х годов имя Трампа использовалось на десятках объектов недвижимости по всему миру.

Приход в политику

Интерес к политике Трамп проявлял на протяжении многих лет, однако серьезно о президентских амбициях заявил только в июне 2015 года.

Во время предвыборной кампании он сделал акцент на борьбе с нелегальной миграцией, пересмотре торговых соглашений, поддержке американской промышленности и принципе "Америка прежде всего".

В ноябре 2016 года Трамп победил на президентских выборах от Республиканской партии, победив кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Первый президентский срок

На посту главы государства Трамп сосредоточился на снижении налогов, ограничении миграции и пересмотре международных торговых соглашений.

Во время его первого срока США вышли из ряда международных договоренностей, включая Парижское соглашение по климату. Администрация также добивалась пересмотра торговых отношений с Китаем и партнерами по Северной Америке.

В 2019 году Палата представителей объявила ему импичмент, однако Сенат оправдал президента.

Поражение и возвращение

На выборах 2020 года Трамп уступил демократу Джо Байдену. Однако он сохранил влияние внутри Республиканской партии и практически сразу начал подготовку к новому политическому циклу.

В 2024 году Трамп вновь стал кандидатом от республиканцев и сумел вернуться в Белый дом. Таким образом, он стал вторым президентом в истории США после Гровера Кливленда, который занимал пост главы государства два непоследовательных срока.

В январе 2025 года Трамп вступил в должность 47-го президента Соединенных Штатов.

Возрастные рекорды

К своему 80-летию Трамп установил несколько исторических рекордов.

Он стал самым возрастным человеком, избранным президентом США. На момент вступления в должность после победы на выборах 2024 года ему было 78 лет и семь месяцев.

Кроме того, Трамп является одним из самых возрастных действующих мировых лидеров. Согласно исследованиям демографов и аналитиков, лишь немногие главы государств и правительств мира старше американского президента.

Еще одним уникальным достижением стало возвращение в Белый дом после четырехлетнего перерыва. До него подобное удавалось только одному американскому президенту – Гроверу Кливленду в XIX веке.

Как Трампа оценивают мировые лидеры

За годы работы в бизнесе и политике Дональд Трамп заслужил репутацию одного из самых неоднозначных лидеров современности. Его деятельность вызывала как поддержку, так и критику со стороны зарубежных политиков.

Президент России Владимир Путин неоднократно называл Трампа ярким и талантливым человеком, отмечая его способность добиваться поставленных целей и вести диалог по сложным вопросам международной повестки.

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан открыто поддерживал Трампа во время президентских кампаний. Венгерский лидер заявлял, что политика республиканца в вопросах миграции, национального суверенитета и безопасности соответствует интересам многих европейских государств.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху называл Трампа одним из самых дружественных Израилю президентов в истории США. Во время первого президентского срока Трампа Вашингтон признал Иерусалим столицей Израиля и перенес туда американское посольство.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно подчеркивала важность многостороннего сотрудничества и международных институтов, позиции по которым нередко расходились с подходом американского президента.

Президент Франции Эммануэль Макрон, несмотря на тесные рабочие контакты с Трампом, также не раз вступал с ним в публичные дискуссии по вопросам климата, международной торговли и роли НАТО.

Бывший президент США Джо Байден называл Трампа угрозой для американских демократических институтов, тогда как сторонники республиканца считают его политиком, который сумел изменить традиционную политическую систему страны и вернуть в центр внимания вопросы национальных интересов.

Несмотря на это, влияние Трампа на американскую и мировую политику уже стало неотъемлемой частью истории XXI века. Свой юбилей он встречает в статусе действующего президента США и одного из самых узнаваемых государственных деятелей современности.