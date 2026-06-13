Bloomberg: Трамп превратил свое 80-летие в демонстрацию силы Bloomberg: 80-летний Трамп пытается демонстрировать силу на фоне проблем

Москва13 июн Вести.Празднованием своего 80-летия с боями UFC на Южной лужайке Белого дома президент США Дональд Трамп стремится продемонстрировать силу на фоне политических проблем, которые портят его имидж всемогущего лидера, пишет Bloomberg.

Свой юбилей 14 июня Трамп отметит грандиозным шоу Ultimate Fighting Championship (UFC), которое обойдется организаторам в 60 млн долларов. Турнир по смешанным единоборствам пройдет на Южной лужайке Белого дома.

На публике Трамп, который также недавно побывал на финальном матче НБА в Нью-Йорке, где был освистан зрителями, демонстрирует уверенность, однако на фоне войны с Ираном и сопротивления идеям со стороны коллег-республиканцев политический капитал американского президента снижается, отмечает издание.

Президент Дональд Трамп, которому исполняется 80 лет, пытается продемонстрировать свою грубую силу, но растущие политические проблемы внутри страны и за рубежом подрывают его самопровозглашенный образ всемогущего лидера говорится в статье

Тем временем, подготовка к празднованию 80-летия Трампа практически завершена. На знаменитой Южной лужайке, которая используется для посадки президентского вертолета Marine One, появилась восьмиугольная стальная клетка, над которой нависает гигантская осветительная установка высотой 28 метров и весом 600 тонн – организаторы прозвали ее "Коготь".

Обратный отсчет до UFC Freedom 250 был омрачен судебной попыткой заблокировать проведение мероприятия, пишет The Guardian. Однако 13 июня судья окружного суда США отклонил ходатайство двух жителей Вирджинии о запрете Трампу проводить бой UFC в Белом доме. Как сообщает CNN, судья пришел к выводу, что у истцов нет законного права оспаривать это событие, и в результате не вынес никакого решения о законности запланированного турнира.