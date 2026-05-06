"Очень особенный": Трамп о Хабибе Нурмагомедове

Трамп назвал Хабиба Нурмагомедова очень особенным бойцом "Очень особенный": Трамп о Хабибе Нурмагомедове

Москва6 мая Вести.Президент США Дональд Трамп лестно отозвался о российском бойце UFC (Ultimate Fighting Championship) Хабибе Нурмагомедове.

Американский лидер в Овальном кабинете пообщался с бойцами смешанных единоборств, которые будут соревноваться напротив Белого дома летом 2026 года.

Очень особенный боец. Хабиб, который выиграл 29 боев из 29 подчеркнул Трамп

На мероприятии присутствовал американский боец Джастин Гейджи, которого российский спортсмен победил удушающим приемом на турнире UFC 254 в октябре 2020 года.

У него был сложный бой с этим парнем напомнил Трамп ему о поражении от Нурмагомедова

Американский лидер в 2025 году анонсировал " большой поединок UFC" на территории Белого дома.