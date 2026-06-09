Трампа освистали на финальном матче НБА в Нью-Йорке Болельщики освистали Трампа на финальном матче НБА в Нью-Йорке

Москва9 июн Вести.Президента США Дональда Трампа освистали зрители на матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке. Об этом пишет NBC News.

Встреча между местным "Нью-Йорк Никс" и "Сан-Антонио Сперс" прошла 9 июня и завершилась победой гостей со счетом 115:111. Техасская команда сократила разрыв в противостоянии - 1-2.

Во время исполнения национального гимна на большом экране показали американского лидера, однако трибуны разразились громким свистом и неодобрительными возгласами. Во время гимна Трамп улыбался, отдавая честь.

Несмотря на это свист сменился громкими аплодисментами, когда камера переключилась на звезду местной команды "Нью-Йорк Никс" Джейлена Брансона, находившегося на площадке.

Уточняется, что присутствие Трампа вызвало негативную реакцию еще до его появления на арене. В связи с визитом американского лидера были приняты усиленные меры безопасности, а запланированная фанатская вечеринка перед стадионом была отменена. Это только добавило возмущения среди болельщиков.

Это не первый раз, когда спортивные фанаты освистывают Трампа на стадионе. Так, в ноябре 2025 года зрители матча по американскому футболу на стадионе "Нортвест" в штате Мэриленд освистали Трампа во время его визита на матч.