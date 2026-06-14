Фанаты "Никс" перекрыли весь центр Нью-Йорка после чемпионства в НБА Болельщики "Никс" перекрыли центр Нью-Йорка, празднуя победу в НБА

Москва14 июн Вести.Фанаты "Нью-Йорк Никс" заполонили все улицы и перекрыли движение в центре родного города, празднуя завоевание чемпионского титула Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) своей любимой командой, сообщают очевидцы с места событий.

"Никс" завоевали титул 14 июня, переиграв на выезде "Сан-Антонио Сперс" со счетом 94:90 в пятом матче финальной серии плей-офф НБА. Команда из Нью-Йорка выиграла противостояние с общим счетом 4-1. "Никс" стали чемпионами НБА в третий раз в своей истории и впервые с 1973 года.

Видео с фанатами, перекрывшими все улицы в центре города, распространились в соцсетях и американских СМИ. Болельщики вышли на улицы десятками тысяч, несмотря на уже поздний час по местному времени. На данный момент, о каких-либо инцидентах и беспорядках не сообщается.

Ранее "Никс" установили рекорд финальных серий плей-офф НБА, сумев отыграть преимущество в 29 очков в четвертом матче противостояния с "Сан-Антонио".