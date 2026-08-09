Сотни жителей Нью-Йорка на несколько часов застряли в душном вагоне метро

Почти 700 жителей Нью-Йорка застряли в жару в вагоне метро на несколько часов Сотни жителей Нью-Йорка на несколько часов застряли в душном вагоне метро

Москва9 авг Вести.Почти 700 пассажиров оказались заблокированными в поезде метро в Нью-Йорке (США), сообщает пожарная служба города.

Происшествие случилось в 01.45 по местному времени в ночь на субботу, обстановку удалось взять под контроль к 03.00 утра.

Многие пассажиры метро возвращались с концерта Криса Брауна и Ашера, который прошел на стадионе Metlife в соседнем штате Нью-Джерси.

Представители метрополитена объяснили задержку в движении поезда перебоями с электроэнергией.

На размещенных в соцсетях видео пассажиры жалуются на духоту и высокую влажность в вагонах, в которых отсутствуют системы кондиционирования. Температура воздуха в Нью-Йорке в ту ночь превышала 25 градусов Цельсия.

В один из особенно жарких дней температура воздуха в метро Нью-Йорка приближалась к 40 градусам Цельсия.

Между тем в Нью-Йорке из-за жары начал плавиться асфальт.