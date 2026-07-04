В десятках городов США перенесли мероприятия ко Дню независимости из-за жары Из-за жары в десятках городов США отложили мероприятия ко Дню независимости

Москва4 июл Вести.Аномальная жара, пришедшая в центральные и восточные штаты США, стала причиной отмены или переноса мероприятий в десятках городов, приуроченных ко Дню независимости США. Об этом пишет Reuters.

Издание приводит данные национальной метеорологической службы, где подсчитали, что с аномальной жарой столкнулись 185 миллионов граждан США.

Организаторы парада в честь Дня независимости, проводимого Службой национальных парков в Вашингтоне, объявили об отмене ежегодного мероприятия из-за соображений безопасности пишет Reuters

В Бостоне начало праздничного фейерверка перенесли на четыре часа, парады отменили в Филадельфии, Хаддон-Тауншипе и Уотертауне.

В Нью-Йорке подошвы обуви прилипали к улицам Манхэттена, поскольку клей размягчался от жары уточнили в издании

Температура в ряде регионов может достигнуть 46 градусов Цельсия. Ранее власти Нью-Йорка объявили об открытии центров охлаждения, где жители могут временно отдохнуть от жары, чтобы не получить тепловой удар.