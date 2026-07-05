Эвакуацию гостей Дня независимости объявили в Вашингтоне AP: в Вашингтоне гостей Дня независимости эвакуируют из-за шторма

Москва5 июл Вести.Участников уличных мероприятий в центре Вашингтона в честь Дня независимости эвакуируют из-за надвигающегося шторма.

Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Отмечается, что из-за погодных условий торжества отменены в Хартфорде (штат Коннектикут), а также в Харрисбурге и Уилкс-Барре (штат Пенсильвания).

Планы президента Дональда Трампа отметить 250-летие независимости Америки митингом на Национальной аллее были осложнены из-за сильного шторма, вынудившего организаторов объявить эвакуацию говорится в материале

Ранее агентство Reuters написало, что в десятках американских городов перенесли или отменили мероприятия ко Дню независимости из-за аномальной жары. Согласно данным национальной метеорологической службы, которые приводит издание, с аномальной жарой столкнулись 185 миллионов граждан США.