Москва5 июлВести.Участников уличных мероприятий в центре Вашингтона в честь Дня независимости эвакуируют из-за надвигающегося шторма.
Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).
Отмечается, что из-за погодных условий торжества отменены в Хартфорде (штат Коннектикут), а также в Харрисбурге и Уилкс-Барре (штат Пенсильвания).
Планы президента Дональда Трампа отметить 250-летие независимости Америки митингом на Национальной аллее были осложнены из-за сильного шторма, вынудившего организаторов объявить эвакуациюговорится в материале
Ранее агентство Reuters написало, что в десятках американских городов перенесли или отменили мероприятия ко Дню независимости из-за аномальной жары. Согласно данным национальной метеорологической службы, которые приводит издание, с аномальной жарой столкнулись 185 миллионов граждан США.