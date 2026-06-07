На северо-востоке США ожидаются сильные грозы и сильный ветер

Свыше 50 млн жителей северо-востока США могут попасть под мощный ветер На северо-востоке США ожидаются сильные грозы и сильный ветер

Москва7 июн Вести.Более 50 миллионов человек, проживающих в северо‑восточной части США, оказались под угрозой надвигающейся непогоды, ожидаются сильные грозы и мощный ветер. Об этом сообщают телеканалы Fox Weather и ABC News.

Уточняется, что погодные явления могут затронуть Филадельфию, Нью-Йорк, Бостон, Колумбус (штат Огайо) и Балтимор.

Жара, характерная для лета, сменяется кратковременным похолоданием, а сильные грозы, бушующие в выходные, угрожают 50 миллионам человек на северо-востоке страны указывается в публикации Fox Weather

В ряде крупных городов, включая Нью‑Йорк, Питтсбург и Филадельфию, введен второй уровень угрозы из пяти возможных.

Основной опасностью станут сильные порывы ветра, а при более сильных грозах возможны отдельные случаи выпадения крупного града и частые молнии … В эти выходные объявлено предупреждение о возможном наводнении на территории от северного Техаса до юго-западной Миссури сообщает телеканал ABC

Ранее режим ЧП был объявлен в 18 штатах США из-за шторма.