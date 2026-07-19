В Вашингтоне объявили об угрозe торнадо, шторма и наводнения Жителей Вашингтона предубедили об угрозе торнадо, шторма и наводнения

Москва19 июл Вести.Национальная служба погоды США выпустила серию предупреждений для Вашингтона и прилегающих территорий об угрозе торнадо, штормов, наводнений и загрязнения воздуха.

Часть этих угроз, как ожидается, сохранится до конца воскресенья, 19 июля.

Штормовое предупреждение, включающее потенциальный риск торнадо и града размером с мяч для гольфа, распространяется на пять округов штата Мэриленд, граничащих со столицей, а также на примерно 20 населенных пунктов.

Синоптики предупредили, что порывы ветра могут достигать более 26 метров в секунду, а диаметр градин — до 2,5 сантиметров. Очаг шторма был зафиксирован приблизительно в 80 километрах к северо-западу от Вашингтона.

Метеорологи подчеркнули, что сильный ветер может привести к падению деревьев и веток, создавая опасность травм для находящихся на улице, повреждений домов и автомобилей, а также блокировки дорог.

Кроме того, для Вашингтона и ряда районов Мэриленда и Вирджинии объявлена угроза наводнений. Чрезмерные осадки, как указывалось, могут вызвать разливы рек и ручьев, затопление низменностей и подтопления в городской черте, особенно в местах с плохим водоотводом.

Отдельно для некоторых пригородов Мэриленда действует предупреждение о загрязнении воздуха, вызванном дымом от лесных пожаров в Канаде.

Ранее в городе Инид штата Оклахома прошел мощный торнадо, были повреждены сотни построек.