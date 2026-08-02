NYT: люди покидают свои дома в штате Вашингтон из-за лесных пожаров

Тысячи людей покинули свои дома в штате Вашингтон из-за лесных пожаров NYT: люди покидают свои дома в штате Вашингтон из-за лесных пожаров

Москва2 авг Вести.Тысячи людей вынуждены покинуть свои дома в округе Спокан в штате Вашингтон на северо-западе США из-за бушующих лесных пожаров, сообщает газета The New York Times (NYT).

Губернатор штата Вашингтон Роберт Фергюсон ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и запретил разведение костров в штате.

Лесные пожары, бушующие неподалеку от жилых районов округа Спокан в штате Вашингтон, быстро распространились 1 августа и вынудили тысячи человек покинуть свои дома отмечает NYT

Национальная служба погоды США сообщила, что сильная жара установилась на западном побережье страны. По прогнозу службы, жара достигнет пика к выходным. В ряде регионов возникнут пожароопасные погодные условия.