Guardian: из-за пожаров во Франции были эвакуированы 220 тысяч человек

Лесные пожары на юго-западе Франции вынудили 220 тысяч человек покинуть дома Guardian: из-за пожаров во Франции были эвакуированы 220 тысяч человек

Москва28 июл Вести.Крупный пожар во Франции площадью 42000 гектаров привел к тому, что власти вынуждены были переселить свыше 220 тысяч человек в новые дома. Об этом сообщает The Guardian.

Из-за масштабов и интенсивности пожара в небе образовалось редкое пирокучево-дождевое облако с молниями.

Ближайшие недели будут трудными, и мы должны выстоять приводит агентство слова президента Франции Эммануэля Макрона во время его посещения кризисного центра в Бордо

Французские органы здравоохранения предупредили, что качество воздуха в регионе Новая Аквитания, включающем департамент Жиронда, ухудшилось из-за превышения допустимых норм содержания мелкодисперсных частиц.

Жителям посоветовали держать двери и окна закрытыми, закрывать вентиляционные отверстия влажной одеждой и выключать системы вентиляции. К среде в регион доставят 3,5 миллиона фильтрующих масок FFP2 пишут журналисты

Ранее Макрон заявил, что лесной пожар в департаменте Ланды на юго-западе Франции удалось локализовать.