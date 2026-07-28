Москва28 июлВести.Крупный пожар во Франции площадью 42000 гектаров привел к тому, что власти вынуждены были переселить свыше 220 тысяч человек в новые дома. Об этом сообщает The Guardian.
Из-за масштабов и интенсивности пожара в небе образовалось редкое пирокучево-дождевое облако с молниями.
Ближайшие недели будут трудными, и мы должны выстоятьприводит агентство слова президента Франции Эммануэля Макрона во время его посещения кризисного центра в Бордо
Французские органы здравоохранения предупредили, что качество воздуха в регионе Новая Аквитания, включающем департамент Жиронда, ухудшилось из-за превышения допустимых норм содержания мелкодисперсных частиц.
Жителям посоветовали держать двери и окна закрытыми, закрывать вентиляционные отверстия влажной одеждой и выключать системы вентиляции. К среде в регион доставят 3,5 миллиона фильтрующих масок FFP2пишут журналисты
Ранее Макрон заявил, что лесной пожар в департаменте Ланды на юго-западе Франции удалось локализовать.