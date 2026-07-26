Москва26 июлВести.Площадь территорий, выгоревших из-за природных пожаров, во Франции с начала сезона достигла 115 тысяч гектаров. Об этом заявил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес в интервью телеканалу France 2.
С начала сезона - 115 тысяч гектароврассказал он
Ранее сообщалось, что ситуация во Франции близка к катастрофе из-за аномально высокой температуры: останавливается общественный транспорт, происходят перебои с электричеством, а пожарные команды не справляются с многочисленными возгораниями.