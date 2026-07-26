Площадь выгоревших территорий во Франции увеличилась до 115 тысяч гектар

Площадь территорий, выгоревших из-за пожаров, во Франции достигла 115 тыс. га Площадь выгоревших территорий во Франции увеличилась до 115 тысяч гектар

Москва26 июл Вести.Площадь территорий, выгоревших из-за природных пожаров, во Франции с начала сезона достигла 115 тысяч гектаров. Об этом заявил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес в интервью телеканалу France 2​​​.

С начала сезона - 115 тысяч гектаров рассказал он

Ранее сообщалось, что ситуация во Франции близка к катастрофе из-за аномально высокой температуры: останавливается общественный транспорт, происходят перебои с электричеством, а пожарные команды не справляются с многочисленными возгораниями.