Bloomberg: лесной пожар в Испании унес жизни как минимум 11 человек

Минимум 11 человек погибли из-за крупного лесного пожара в Испании Bloomberg: лесной пожар в Испании унес жизни как минимум 11 человек

Москва10 июл Вести.По меньшей мере 11 человек стали жертвами крупного лесного пожара, охватившего южную испанскую провинцию Альмерия. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, часть погибших была обнаружена в автомобилях, оказавшихся в зоне распространения огня.

Как предварительно сообщил глава правительства автономного сообщества Андалусия Хуан Мануэль Морено, среди жертв могут быть иностранные граждане, включая, предположительно, четырех британцев.

Кроме того, по данным испанской газеты El Mundo, 23 человека считаются пропавшими без вести.

Пожар произошел спустя год после самого тяжелого за последние десятилетия сезона лесных пожаров в Испании. По данным Европейской системы информации о лесных пожарах, в 2025 году огнем было уничтожено почти 400 тысяч гектаров территории страны. С начала текущего года площадь выгоревших земель уже превысила 60 тысяч гектаров.

В настоящее время крупные очаги возгорания продолжают действовать в Арагоне, Кастилии и Леоне, а также в Каталонии. По предварительной версии, причиной пожара в районе Гальярдос стало падение линии электропередачи. Сильный ветер способствовал стремительному распространению огня по лесному массиву.

Ранее сообщалось, что Европа этим летом страдает от аномальной жары. По данным французского Минздрава, уже более двух тысяч французов скончались с 22 по 28 июня из-за последствий жаркой погоды.