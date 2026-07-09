© В Испании мечтают о сиесте протяженностью в весь световой день

Москва9 июл Вести.В Севилье от теплового удара скончалась 59-летняя уроженка России, проживавшая в городе с 2014 года. Как сообщило региональное управление здравоохранения Андалусии, причиной стал длительный период нахождения женщины на улице при высоких температурах. Мотивы её продолжительного пребывания на жаре остаются неизвестными.

Власти региона отметили, что у погибшей не было выявлено заболеваний, которые могли бы отнести её к особым группам риска. Этот случай стал четвёртым летальным исходом от теплового удара в Андалусии с начала жаркого сезона и третьим в провинции Севилья.

С начала сезона в Андалусии зафиксировано 1081 обращение за медицинской помощью из-за недомоганий, связанных с жарой. Система мониторинга смертности MoMo указывает, что по всей Испании с воздействием жары может быть связано 1556 случаев смертей, однако эти данные включают людей с хроническими заболеваниями и не означают прямую смерть от теплового удара.