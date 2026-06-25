В Испании 23 июня стало самым жарким днем за 76 лет

В Испании 23 июня стало наиболее жарким днем с 1950 года В Испании 23 июня стало самым жарким днем за 76 лет

Москва25 июн Вести.Испания 23 июня зафиксировала исторический температурный максимум для этого месяца с 1950 года, сообщило Государственное метеорологическое агентство королевства (Aemet) в своем аккаунте в соцсети X.

По данным метеорологов, средний показатель температуры по стране достиг отметки в 28,17°C. Это значение превысило предыдущий рекорд в 28,01°C, установленный 30 июня 2025 года.

Кроме того, в ряде регионов страны столбики термометров превысили 40-градусную отметку. В частности, на севере Испании, в провинции Кантабрия, была отмечена экстремальная температура в 43,7°C.

Ранее во Франции ввели предпоследний уровень опасности из-за аномальной жары.