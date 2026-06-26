В Германии обновлен исторический температурный максимум В ФРГ зафиксирована самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений

Москва26 июн Вести.Германская метеослужба (DWD) зафиксировала новый абсолютный температурный рекорд в стране. В 17:00 (18:00 мск) в Саарбрюккен-Бурбахе (земля Саар) столбики термометров показали 41,3 градуса Цельсия, что на одну десятую градуса выше предыдущего максимума 2019 года (41,2°C в Тенисворсте и Дуйсбург-Баэрле). Однако это лишь предварительное значение, и синоптики не исключают, что к концу дня показатели могут вырасти еще.

Аномальная жара захватила и другие регионы: в Бад-Кройцнахе и Китцингене воздух прогрелся до 40,7 градуса. Новый рекорд стал не только абсолютным, но и июньским — прежнее достижение для первого летнего месяца (39,6°C) держалось с 2019 года. В самом Сааре предыдущий максимум составлял 40,2 градуса.

Экстремальный зной удерживается в Германии несколько дней подряд, причем ночью температура почти не снижается, лишая жителей передышки. В DWD отмечают, что подобные явления учащаются на фоне климатических изменений, а количество дней с температурой выше 30 градусов неуклонно растет.

По прогнозам на 27 июня, воздух прогреется до 36–41 градуса, местами — до 42°C. В ночь на 28 июня на севере и северо-западе ожидаются грозы и штормы. Небольшое ослабление жары синоптики обещают только 29 июня.

Систематические метеонаблюдения в Германии ведутся с 1881 года.